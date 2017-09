Les réserves excédentaires des caisses maladie

En marge de l’annonce des primes maladie 2018, Bon à Savoir consacre un dossier spécial à la thématique.

Il y a un an, le magazine révélait le niveau largement excédentaire des réserves des caisses maladie et invitait les assurés à demander la rétrocession des primes payées en trop. Un an après, la situation est toujours semblable :

Les réserves excédentaires cumulées dépassent ainsi le seuil des 2 milliards de francs, selon Bon à Savoir. Pour Zeynep Ersan Berdoz, cette situation est générée notamment par le système :

Informations sur www.bonasavoir.ch