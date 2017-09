La SSR invitée à partager ses contenus

Trois jours avant le débat sur l’initiative Billag, le Conseil National a adopté une motion demandant d’instaurer un modèle de contenu partagé. Les médias privés pourront ainsi utiliser plus facilement les reportages de la SSR.

Le Conseil national débattra jeudi de l’initiative No Billag, qui demande de supprimer la redevance radio-TV et le soutien public à la SSR et aux diffuseurs privés. En guise de tour de chauffe, lundi, le National a voté une motion qui contraint la SSR à partager ses contenus. Elle devra mettre ses reportages à disposition des médias privés, histoire de donner un peu d’air notamment aux télévisions privées en difficulté.