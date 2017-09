Hausse des primes : Vaud réagit et annonce des mesures

Le canton de Vaud enregistre la hausse de primes la plus élevée pour 2018 : +6,4%. C’est du jamais vu depuis 2003 dans le canton.

Les hausses de primes pour les jeunes et les enfants sont encore plus importantes avec 6.5% et 8.3% d’augmentation. Plusieurs facteurs expliquent cette envolée des primes selon le conseiller d’Etat en charge de la Santé, Pierre-Yves Maillard :

Pierre-Yves Maillard se montre ainsi très critique concernant les réformes du système de santé décidées à Berne en 2012. Il attend aujourd’hui du concret de la part des parlementaires fédéraux :

Aujourd’hui, l’Etat de Vaud entend donc prendre des mesures pour maîtriser cette évolution des coûts de la santé :

Aujourd’hui, 27% de la population vaudoise bénéficie de subsides pour les assurances maladie, dont plus de la moitié des enfants. À l’avenir, avec la limite de primes à 10% du revenu annuel, cette politique des subsides pourrait bénéficier au tiers de la population.